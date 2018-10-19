Мнение: Даже с учетом роста тарифа на 1 рубль, взнос на капремонт в Петербурге сильно занижен

А если продемонстрировать горожанам реальные результаты работы программы, они сами проголосуют за повышение тарифа

С 2019 года взнос на капремонт в Петербурге вырастет на 1 рубль, или 30%. Но даже с учетом такого повышения стоимость взноса в Санкт-Петербурге относительно доходов населения нашего города, непропорциональна. Можно сказать, что цена взноса на капитальный ремонт очень сильно занижена, считает генеральный директор компании «МЛМ Нева трейд», региональный представитель НЛС по СЗФО Игорь Янукович.

По его словам, если город хочет получить адекватный объем работ по году, нужен адекватный тариф. «Понятно, что любое искусственное, планомерное занижение тарифа на капремонт рождает свои последствия. Это – недоремонт, который растягивается во времени. А с учетом инфляции и прочих факторов, это говорит о том, что необходимое количество работ будет выполнено позже и за большие деньги. Поэтому тариф должен быть адекватным», — уверен эксперт.

Он напомнил, что на протяжении последних лет тариф на капитальный ремонт в Санкт-Петербурге оставался самым низким среди регионов России. Даже у соседней Ленинградской области тариф находится на уровне 5,5 руб. за кв.м. (но будет поднят до 9 рублей).

«Я думаю, что горожане проголосовали бы за повышение тарифа, если бы увидели, что гораздо больший объём работ мог бы производиться на эти деньги», — заключил господин Янукович.