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19 Октябрь, 2018


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В General Motors не исключают возможности продажи завода в Шушарах

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в: Новости
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Американский GM может продать не только завод в Шушарах, но и земельный участок

Американский концерн General Motors не исключают возможности продажи завода в Шушарах, однако никаких конкретных решений пока не принято. Компания внимательно следит за развитием ситуации на российском автомобильном рынке.

Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на представителя американского концерна.

«Мы внимательно следим за ситуацией на российском автомобильном рынке и рассматриваем различные варианты, касающиеся завода и земельного участка, на котором он расположен, включая  возможную продажу другому производителю или инвестору», — цитирует собеседника интернет-газета.

Накануне в СМи появилась информация о том, что площадкой GM заинтересовалось белорусскоеЗАО «Юнисон». Площадку хотят выкупить. Там будут производиться не только марки GM (Сhevrolet Tahoe, Cadillac ХТ5 и Escalade ), но и другие бренды из портфеля «Юнисон», к примеру, китайские Zotye.

 

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