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19 Октябрь, 2018


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RBI предлагает поселиться у Левашовского хлебозавода всего за 11,2 млн рублей

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в: Новости
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Компания выводит в продажу две сотник квартир в скандальном, модно-блокадном проекте

фото предоставлено пресс-службой RBI

Группа RBI Эдуарда Тиктинского открыла продажи в жилом комплексе Futurist на Барочной улице, по соседству с памятником истории и архитектуры – Левашовским хлебозаводом.

Всего компания намерена продать 199 квартир в 7 корпусах переменной высотности — от 3 до 9 этажей, а также распродать 264 места в паркинге. Цены варьируются от 190 тыс до 340 тыс. за квадратный метр. Однокомнатную квартиру можно купить за 11,2 млн рублей (при 100-процентной оплате или ипотеке), двухкомнатную – за 11,8 млн, трехкомнатную – за 21,1 млн, а четырехкомнатная квартира обойдется в сумму от 32,0 млн рублей.

При этом группа реконструирует и сам памятник конструктивизма – Левашовский хлебозавод, здесь появится общедоступное культурное пространство с выставочными помещениями, лекционными площадками, открытой прогулочной территорией и уличными световыми инсталляциями. Оператором пространства станут бывшие инициаторы кластера «Тайга». Также в здании оборудуют экспозиция, посвященная блокаде Ленинграда.

Отметим, что последний месяц проект был объектом пристального внимания со стороны общественности и, отдельно, градозащитников, которым не понравилось, что КГИОП разрешил снести поздние постройки на территории завода. Они провели серию пикетов на Барочной улице, а сам господин Тиктинский эмоционально дискутировал с активистами в эфире городского телеканала.

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