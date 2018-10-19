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19 Октябрь, 2018


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В Ленобласти подвели итоги конкурса на разработку веломаршрутов в Финляндию

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в: Новости
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Проект выполнит полуторагодовалая компания с уставным капиталом в 10 тыс. рублей

Дирекция по развитию транспортной системы Петербурга и области повела итоги конкурса на разработку комплексного подхода к развитию велосипедного сообщения в приграничных регионах, сообщили в ведомстве.

Участниками открытого конкурса стали три компании, в соответствии с критериями оценки и требованиями победителем была признана — ООО «Транспортная интеграция». Стоимость контракта составляет 33 млн рублей. Компания учреждена только в апреле 2017 года. Ее учредители — Воронцовы Алексей и Светлана. Также им принадлежит «Ассоциация развития Парковочного пространства». «Транспортная интеграция», несмотря на юный возраст, уже успела выиграть ряд конкурсов Минтранса, правительства Калининградской области, ФКУ Ространсмодернизация и т. д.

Как говорят в дирекции, компании поручен один из этапов проекта «Адаптация новых подходов развития велосипедного транспорта и велосипедных маршрутов между Россией и Финляндией в целях улучшения безопасности, мобильности и окружающей среды и продвижения социального развития». Проект реализуется в рамках Программы приграничного сотрудничества «Юго-Восточная Финляндия – Россия», финансируемой Россией, республикой Финляндией и Европейским союзом.

Согласно проекту, будет оборудована отдельная велосипедная дорожка от Светогорска до российской границы, проходящая в том числе через МАПП «Светогорск». Велодорожка станет первым этапом строительства международной велотрассы Светогорск – Иматра и станет основой для формирования региональной сети веломаршрутов.

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