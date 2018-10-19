Беглова попросили не торопиться с переименованием аэропорта «Пулково»

В ЗакСе считают, что юридических оснований для переименования петербургского аэропорта нет

Депутат ЗакСа Алексей Цивилев подготовил и направил обращение к министру экономического развития РФ Максиму Орешкину и врио губернатора Северной столицы Александру Беглову с просьбой сохранить аэропорту «Пулково» имеющееся название.

В документе народный избранник подчеркивает, что «аэропорт является брендом города, как «Зенит» или корюшка». При этом многим название нравиться и они не хотят от него отказзывться.

«Никаких юридических оснований для изменения уже существующего названия нет», — уверен Алексей Цивилев.

Напомним, что вопрос о переименовании объекта инициировала Общественная палата РФ при поддержке Русского географического общества, Общества русской словесности, Российского военно‐исторического общества, Российского исторического общества.

В рамках проекта «Великие имена России» предстоит присвоить новые имена 45 российским аэропортам.

Среди предложений — новое имя в честь Петра Великого, Иосифа Бродского, Екатерины Второй, Александра Третьего и нескольких героев СССР.