Минфин поможет Фонду защиты дольщиков деньгами ради достройки объектов Urban Group

Минфин направит Фонду защиты дольщиков еще 5 млрд рублей на докапитализацию. Об этом сообщил в пятницу, 18 октября, министр финансов Антон Силуанов, отмечает ЕРЗ.

«Есть предложение… увеличить имущественный взнос в Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства на сумму 5 миллиардов рублей в связи с необходимостью поддержки этого института, где проблема с Urban Group и возможные аналогичные проблемы застройщиков. Здесь есть риски, в этом секторе. Считаем целесообразным оказание содействия», — цитирует чиновника портал и добавляет, что СМИ неоднократно указывали на то, что Фонду защиты дольщиков не хватает средств, чтобы достроить все проблемные объекты. В частности, со ссылкой на отчет Фонда по МСФО за 2017 год об этом в августе сообщил «Коммерсантъ».

Согласно отчету обязательства Фонда за 2017 год составили 551,7 млн руб. Между тем текущие отчисления в Фонд, как следует из опубликованного отчета, почти в шесть раз превышают суммы, перечисленные девелоперами.