На место взрыва в Гатчине прибыл Дрозденко: СМИ сообщают о 2 погибших

Из-за взрыва на заводе пиротехники в Гатчине пострадали, как минимум, пять человек

На место взрыва на заводе «Авангард» в посёлке Малые Колпаны в Гатчине прибыл губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, сообщает 78.ru со ссылкой на пресс-службу 47 региона.

Взрыв на объекте, где производится кемпинговая (мобильная) мебель, металлические карнизы для окон и пиротехника, пострадали, как минимум , пять человек. Федеральные СМИ сообщают о 2-х погибших. Еще несколько рабочих могут находится под завалами здания. На месте работает МЧС, территория предприятия оцеплена.