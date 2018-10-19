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19 Октябрь, 2018


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Петербург закупит у «Группы ЛСР» квартиры для очередников на 2,3 млрд рублей

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в: Новости
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«Группа ЛСР» построит квартиры для очередников

Комитет имущественных отношений Смольного подвел итоги 5 аукционов на приобретение квартир, предназначенных для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Победителем признано ООО «ЛСР. Недвижимость – Северо-Запад», подавшее на каждый конкурс по 1 заявке. Девелопер признан победителем торгов. Заключить госконтракты с застройщиком планируется в течение ближайших двух недель.

Напомним, аукционы были объявлены КИО в сентября этого года. Всего по результатам аукционов планируется приобрести 483 квартиры на сумму более 2,3 млрд. рублей

Согласно аукционной документации начальная (максимальная) цена 1 кв.м площади квартиры составит 69 тысячи 529рублей.

Жилье будут покупать в многоквартирных домах, введенных в эксплуатацию, а также домах со сроком ввода в 2018-2019 годах. Передача первых квартир в собственность города произойдет во втором полугодии 2019 года.

В ноябре 2018 года запланировано объявление дополнительных аукционов на приобретение квартир для различных льготных категорий граждан.

Напомним, в июле этого года КИО объединил бюджетные инвестиции на покупку жилья 2018 и 2019 годов (постановление правительства Петербурга от 19 июля 2018 № 591), по результатам чего ведомство в 2018 году получил возможность закупить социальное жилье на 9 млрд. рублей.

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