ЛСР ускорит строительство трамвайной сети в Петербурге

Александр Беглов провел переговоры по строительству трамвайной сети в Красногвардейском районе города

Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов встретился с председателем совета директоров «Группы ЛСР» Андреем Молчановым.

Как сообщает пресс-служба Смольного, в ходе рабочих переговоров обсуждался вопрос реализации соглашения по строительству трамвайной сети в Красногвардейском районе Петербурга.

Беглов отметил, что строительство трамвайной линии необходимо ускорить. «Это очень важно для жителей Красногвардейского района, для всех петербуржцев», — сказал врио градоначальника.

Как утоняет портал «Город+», в начале декабря 2018 года планируется запустить очередной этап трамвайного движения по проспекте Наставников от проспекта Косыгина до Ириновского проспекта.

В рамках встречи было решено завершить проект к концу августа 2019 года.