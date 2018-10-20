«Газпром» поможет Петербургу починить городские теплосети

В ближайшие три года компания «Газпром» направит на реконструкцию теплосетей Петербурга 9 миллиардов рублей

Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов встретился с председателем правления компании «Газпром» Алексеем Миллером для обсуждения вопросов теплоснабжения города на Неве.

В ходе переговоров стороны договорились о реконструкции сетевого комплекса «Теплосетей Петербурга». В ближайшие три года корпорация направит на эти нужды порядка 9 миллиардов рублей. Петербург в 2019 году потратить на это 1,5 миллиарда рублей.

Стороны также обсудили расширение участия «Газпрома» в ремонте общественных пространств, улицы, наружного освещения, архитектуры и реализации программы «Безопасный город».

Беглов и Миллер договорились продолжении программы «Газпром – детям». До 2022 года в ее рамках будет построено восемь спортивных объектов, пишет «78».