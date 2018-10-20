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20 Октябрь, 2018


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В Петербурге до 3 ноября перекроют движение по Большой Пороховской улице

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в: Новости
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Участок будет закрыт по четной стороне улицы в створе Среднеохтинского проспекта

Фото: pixabay.com

В субботу, 20 октября, в Петербурге вступают в силу новые ограничения движения транспорта. Об этом горожан предупредила пресс-служба ГАТИ.

Представители организации отметили, что до 3 ноября будет полностью заблокировано движение по четной стороне Большой Пороховской улицы в створе Среднеохтинского проспекта.

На этот же период закроют движение машин по Среднеохтинскому проспекту от Большой Пороховской до Краснодонской улицы. На участке будет идти ремонт трамвайных путей.

20 и 21 октября, а также 27 и 28 октября из-за работ по прокладке газопровода ограничат движение по Петровскому проспекту от Ремесленной улицы до Петровской площади, уточняет «78».

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