В Петербурге на субботнике высадят 30 тысяч тюльпанов

День благоустройства сегодня пройдет в Северной столице

В субботу, 20 октября, в Петербурге во всех районах города будет проходить День благоустройства, в котором смогут принять участие все желающие, сообщает комитет по благоустройству Смольного.

По данным ведомства, в этот день в Северной столице уборку будут проводить по 640 адресам. Всего на участках планируется высадить более 30 тысяч тюльпанов.

Узнать, где можно получить инвентарь и принять участие в субботнике можно узнать по телефону Жилищного комитета 710-44-54.