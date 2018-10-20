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20 Октябрь, 2018


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Новые ограничения движения ждут петербургский водителей с 22 октября

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в: Новости
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Движение с понедельника будут ограничивать в Петербурге и Кронштадте

Фото: pixabay.com

В понедельник, 22 октября, в Петербурге вступают в силу новые ограничения движения, которые будут связаны с работами коммунальщиков. Об этом сообщает ГАТИ.

Так с 22 октября до 28 октября, ограничат движение по улице Бабушкина от улицы Ткачей до улицы Ольги Берггольц. Тут будет прокладывать газопровод.

На этот же срок закроют движение в Кронштадте по улице Мануильского от Ленинградской улицы до улицы Лебедева. Тут водителям помешает ремонт водопровода.

С 22 октября до 20 ноября будет ограничено движение по Малой Разночинной улице от Малого проспекта Петроградской стороны до Чкаловского проспекта. На этом участке будут заниматься прокладкой кабельной линии.

Водителей просят быть внимательными и заранее выбирать удобный маршрут.

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