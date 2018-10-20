День учителя в Петербурге предлагают сделать выходным

Депутаты ЗакСа обсудят перевод Дня учителя в нерабочий день

В Законодательном собрании Санкт-Петербурга депутаты Максим Резник, Денис Четырбок и Михаил Барышников подготовили законопроект, который включает День учителя в перечень нерабочих праздничных дней России.

В пояснительной записке к документу инициаторы подчеркнули, что в 1994 году ЮНЕСКО провозгласила 5 октября Всемирным днем учителя. Эту дату отмечают более 100 стран. И во многих из них День учителя уже давно стал выходным днем.

По мнению депутатов, подобный проект сможет дать возможность ученикам и выпускникам школ организовать встречи со своими педагогами, пишет «78».