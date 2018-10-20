В Купчино иномарка сбила восьмилетнюю девочку

Ребенок получил серьезные травмы на пешеходном переходе в Петербурге

Днем в пятницу, 19 октября, на пересечении улиц Турку и Бухарестской в Петербурга под колеса автомобиля попал маленький ребенок. По словам очевидцев, пострадала 8-летняя девочка.

Петербуржцы отметили, что за рулем легкового автомобиля «Тойота» находился 37-летний мужчина, который по какой-то причине решил не тормозить перед пешеходным переходом. Также сообщается, что девочка была в сопровождении бабушки.

Сейчас пострадавшую отвезли в Детскую больницу №5. Ее состояние оценивается как средней степени тяжести.

Ранее сообщалось, что в ДТП под Петербургом пострадали пять человек, в том числе двое детей.