Александр Беглов помог посадить сто сосен во время субботника

В Курортном районе Санкт-Петербурга появилась роща «Согласие»

Сегодня, 20 октября, в Курортном районе Петербурга в рамках общегородского субботника появилась роща «Согласие». Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», на месте песчаных карьеров теперь высадили сто сосен.

В акции принял участие временно исполняющий обязанности губернатора города на Неве Александр Беглов, который лично помог активистам посадить сосны и назвал их именами своих помощник: Александра и София.

«Я считаю, что сегодня у нас огромное количество различных промышленных предприятий. Они работают, создают рабочие места, платят в казну деньги. Но нам нужно делать чуть-чуть побольше. Каждому крупному предприятию надо посадить свою рощу. И устроить соревнование: у кого роща будет круче, больше», — сказал врио градоначальника.

Напомним, что сегодня субботник прошел во всех районах Петербурга. В рамках акции были посажены около тысячи деревьев и порядка 30 тысяч тюльпанов.