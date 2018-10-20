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20 Октябрь, 2018


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Александр Беглов помог посадить сто сосен во время субботника

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в: Новости
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В Курортном районе Санкт-Петербурга появилась роща «Согласие»

Фото: kibitov/Instagram

Сегодня, 20 октября, в Курортном районе Петербурга в рамках общегородского субботника появилась роща «Согласие». Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», на месте песчаных карьеров теперь высадили сто сосен.

В акции принял участие временно исполняющий обязанности губернатора города на Неве Александр Беглов, который лично помог активистам посадить сосны и назвал их именами своих помощник: Александра и София.

«Я считаю, что сегодня у нас огромное количество различных промышленных предприятий. Они работают, создают рабочие места, платят в казну деньги. Но нам нужно делать чуть-чуть побольше. Каждому крупному предприятию надо посадить свою рощу. И устроить соревнование: у кого роща будет круче, больше», — сказал врио градоначальника.

Напомним, что сегодня субботник прошел во всех районах Петербурга. В рамках акции были посажены около тысячи деревьев и порядка 30 тысяч тюльпанов.

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