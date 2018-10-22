Съемки рекламы ограничат движение в центре Петербурга

Водителям станет сложнее проехать по набережной канала Грибоедова

В центре Санкт-Петербурга будут вводиться новые ограничения движения. Временные правила вступят в силу 25 октября, сообщает пресс-служба КРТИ.

Ограничения связаны со съемками рекламного ролика «Bajaj. Мотоциклы», который готовит ООО «Велес Медиа». Из-за этого с шести утра на час будет приостановлено движение транспорта на набережной канала Грибоедова – по нечетной стороне от Конюшенной площади до дома №9, по Царицынскому проезду и по четной стороне канала от Царицынского проезда до Инженерной улицы.

Следует добавить, что с полуночи 23 октября до часу дня 25 октября будет запрещена парковка по нечетной стороне набережной канала Грибоедова от Конюшенной площади до дома №9 вдоль дома №2 по Конюшенной площади и на Царицынском проезде.