В ЖК «Дворянское гнездо» приостановлена регистрация ДДУ

В комитете по строительству Смольного рассчитывают, что регистрации ДДУ в ЖК «Дворянское гнездо» скоро возобновиться

В ЖК «Дворянское село» в Пушкине на улице Захаржевская, 14 приостановлена регистрация ДДУ. Денег на завершение объекта нет. Об этом рассказала директор по строительству ООО «УК «Захаржевская 14» Елена Думанская

В свою очередь, заместитель председателя Комитета по строительству Евгений Барановский поручил ООО «УК «Захаржевская 14» возобновить строительно-монтажные работы с целью недопущения переноса сроков ввода объекта в эксплуатацию, а также подготовить и направить в адрес ведомства справочную информацию по заключенным договорам подряда и субподряда. Также он подчеркнул, что в Росреестр направленно уведомление о соответствии застройщика требованиям 214-ФЗ, что возобновит регистрацию договоров долевого участия и обеспечит финансирование объекта.