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22 Октябрь, 2018


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В «Дальпитерстрое» рассказали, когда достроят жилье в Шушарах и в Парголово

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в: Новости
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«Дальпитерстрой» отрапортовал чиновникам о степени готовности своих 3 объектов

Строительная готовность корпуса 65 на участке 6 в Шушарах на Новгородском проспекте составляет 100%. По объекту получено положительное заключение Госстройнадзора. Также, в ближайшее время в службу застройщик направит пакет для получения нового разрешения на строительство.

Об этом рассказал на совещании в комитете по строительству руководитель службы заказчика компании ООО «СК «Дальпитерстрой» Валерий Козлов.

По корпусу 7.1 в Шушарах участок 557 готовность чуть ниже – 85%, ведутся работы по благоустройству прилегающей территории, подано извещение в Службу об окончании строительства, ведется итоговая проверка.

«Последний объект компании строится в Выборгском районе, поселке Парголово, участок 351, корпус 27. Строительная готовность по нему составляет 45%. Ведутся работы по устройству монолитного каркаса здания ,до конца 2018 года планируется обеспечить закрытие теплового контура», — заверил Валерий Козлов.

 

 

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