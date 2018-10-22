Кудрин признал возможность роста цен на бензин из-за повышения акцизов

По словам главы Счетной палаты Алексея Кудрина, в правительстве задумываются о росте цен на бензин

Глава Счетной палаты РФ Владимир Кудрин констатировал, что из-за повышения акцизов с 1 января 2019 года в РФ возможен рост цен на бензин. Об этом он заявил на общероссийском форуме «Стратегическое планирование в регионах и городах России: инструменты и ресурсы реализации».

«Действительно, повышение акцизов на топливо может привести к росту цен на бензин. Но, насколько я понимаю, правительство сейчас думает над тем, как смягчить такой рост. Поэтому сейчас я бы не стал говорить об окончательных цифрах. Думаю, правительство сделает все, чтобы смягчить такой рост или даже его нивелировать», — подчеркнул Кудрин.

Отметим, что рост цен на бензин может привести к подорожанию услуг перевозчиков стройматериалов, а значит, и самого «квадрата».