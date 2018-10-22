МЧС: из-за взрыва в Гатчине пострадали 16 жилых домов

С места взрыва пиротехники в Гатчине вывезено 1,4 тысячи кубическим обломков конструкций

В результате взрыва на заводе пиротехники «Авангард» в Гатчине получили серьезные повреждения 16 жилых домов. Пострадали, в основном, кровли и остекление МКД.

Об этом сообщает «РИА-новости» со ссылкой на МЧС РФ.

По данным спасателей, при взрыве одноэтажное производственное здание обрушилось, а смежное четырехэтажное административное здание повреждено на общей площади 1,75 тысячи квадратных метров. Кроме того, пострадала электроподстанция, питающая насосную станцию, которая обеспечивает водой населенный пункт Малые Колпаны.

«Специалистами главного управления МЧС по Санкт-Петербургу с мобильным диагностическим комплексом «Стрела-П» проведена детальная оценка пригодности административного здания к дальнейшей эксплуатации, по результатам которой состояние здания оценено как ограниченно работоспособное», — рассказали в МЧС,

С места взрыва пиротехники в Гатчине вывезено 1,4 тысячи кубическим обломков конструкций.

Взрыв прогремел в пятницу, 19 октября. Ранее сообщалось о 3 –х погибших.