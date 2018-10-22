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22 Октябрь, 2018


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Здание бывшего «Главпочтамта» продано с молотка за 410 млн рублей

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в: Новости
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Новым собственником бывшего «Главпочтамта» стало ООО Фирма «ГРАН»

По поручению ПАО «Ростелеком» Российский аукционный дом продал с торгов здание бывшего «Главпочтамта» на Почтамтской улице, 15 Б.. Объектом площадью 7,8 тысяч «квадратов» заинтересовалось двое претендентов. В итоге здание за 410 млн рублей приобрело ООО Фирма «ГРАН»

Как напомнили в пресс-службе РАД, здание является объектом культурного наследия (памятник архитектуры регионального значения). Дом Керстен построен в конце XVIII века.

В 1859 году он был куплен Телеграфным Управлением у наследников вдовы Керстен и перестроен, по проекту архитектора А.И.Кракау, для размещения Главной Телеграфной странции. С 1860 по 2001 года здесь находилось Управление городского телефона и телеграфа.

«На сегодняшний день здание реконструировано. В нем расположены офисы, многофункциональная площадка «Центр деловой культуры и отель на 22 номера.

Состояние внутренних помещений – отличное», — отметили там.

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