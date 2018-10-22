В Ленобласти завершен ремонт асфальта на участке от КАДа до Колтушей

Водителям станет проще добраться из Петербурга во Всеволожск

В Ленобласти на самой оживлённой региональной дороге завершен ремонт асфальта на участке от КАДа до Колтушей. Большая часть ремонта выполнена в рекордно короткие сроки: по указанию ГКУ «Ленавтодор» подрядчик выполнил часть работ, требующих ограничения движения, всего за две недели. Укладка асфальтобетонного полотна велась по ночам, чтобы не доставлять неудобств автомобилистам.

«Учитывая то, что дорога ежедневно испытывает большие нагрузки, Ленавтодор дал указание подрядным организациям использовать щебеночно-мастичный асфальт. Он отличается особой прочностью, большим сроком службы и устойчивостью к образованию колейности», — отметили в пресс-службе 47 региона.

Колтушское шоссе— одна из наиболее загруженных региональных дорог Ленинградской области. Интенсивность движения составляет почти 50 тысяч машин в сутки, часть из которых – большегрузы.