Стало известно, какие дома могут снести ради второго вестибюля «Василеостровской»

Второй вестибюль метро «Василеостровская» появится поблизости от первого

ЗАО «Институт «Трансэкопроект» подготовил ППТ для размещения второго вестибюля станции метро «Василеостровская». Он должен появиться на 11-й линии Васильевского острова между домами № 34 и № 40.

Об этом сообщает ПД со ссылкой на планировочную документацию.

По данным издания, в зону будущего строительства включаются несколько памятников архитектуры. Это например, дом, где с 1885 до 1918 года располагались Высшие женские курсы (10-я линия ВО, 31-33), дом Заварзиных (11-я линия ВО, 34-47) и дом Бенигсена (12-я линия ВО, 31-35). Однако в документах подчеркнуто – памятники расположены рядом, однако вне границ будущего размещения вестибюля.

При этом определены два объекты, которые могут демонтировать ради возведения вестибюля. Это дома на 11-й линии Васильевского острова — № 38 литера А и литера Т.