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22 Октябрь, 2018


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Стало известно, какие дома могут снести ради второго вестибюля «Василеостровской»

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в: Новости
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Второй вестибюль метро «Василеостровская» появится поблизости от первого

ЗАО «Институт «Трансэкопроект» подготовил ППТ для размещения второго вестибюля станции метро «Василеостровская». Он должен появиться на 11-й линии Васильевского острова между домами № 34 и № 40.

Об этом сообщает ПД со ссылкой на планировочную документацию.

По данным издания, в зону будущего строительства включаются несколько памятников архитектуры. Это например, дом, где с 1885 до 1918 года располагались Высшие женские курсы (10-я линия ВО, 31-33), дом Заварзиных (11-я линия ВО, 34-47) и дом Бенигсена (12-я линия ВО, 31-35). Однако в документах подчеркнуто – памятники расположены рядом, однако вне границ будущего размещения вестибюля.

При этом определены два объекты, которые могут демонтировать ради возведения вестибюля. Это дома на 11-й линии Васильевского острова — № 38 литера А и литера Т.

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