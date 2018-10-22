Кудрин: тема дедолларизации экономики РФ звучит спекулятивно

В обозримом периоде лет в 20 Россия будем торговать, используя мировые резервные валюты

Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин прокомментировал на общероссийском форуме «Стратегическое планирование в регионах и городах России» перспективы дедолларизации российской экономики.

По его мнению, «тема звучит спекулятивно».

«Россия закупает товары во всем мире, в том числе, в европейских странах, — сказал он. – Используя национальную валюту, мы не сможем закупать товары в Европе. Поэтому в обозримом периоде лет в 20 мы будем торговать, используя мировые резервные валюты. По словам Кудрина, что касается торговли с Китаем, денежная единица которого не является резервной валютой, или с Индией, то использование национальной валюты вполне возможно.

«Увеличение доли национальной валюты с этими странами – разумная мера», — констатировал он.