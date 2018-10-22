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22 Октябрь, 2018


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В Госдуме считают, что объединять Петербург и Ленобласть пока рано

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в: Новости
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Стратегия пространственного развития еще разрабатывается и одним из ключевых ее положений должен стать территориальный аспект

 Говорить об объединении конкретных регионов, например, Петербурга и Ленинградской области, Москвы с Московской областью, рано, считает первый заместитель председателя комитета ГД РФ по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Игорь Сапко. Об этом он заявил на общероссийском форуме «Стратегическое планирование в регионах и городах России».

«Стратегия пространственного развития еще разрабатывается и одним из ключевых ее положений должен стать территориальный аспект, — пояснил он в кулуарах XVII общероссийского форума «Стратегическое планирование в регионах и городах России». – Сочетание муниципальных округов и районов города, сельских поселений и деревень, я надеюсь, найдет отражение в этом документе. Что касается создания агломераций, это понятие пока не зафиксировано в нашей законодательной базе. Думаю, любое объединение должно происходить исключительно при согласии жителей, проживающих на территории, подлежащей укрупнению».

Его коллега по Госдуме член комитета по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Алексей Корниенко сообщил о том, что продвигает идею интеграции Сибири в Азиатско-тихоокеанский регион. По его мнению, это позволит ускорить развитие самой обширной азиатской части страны.

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