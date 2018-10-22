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22 Октябрь, 2018


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СМИ: новые станции Красносельско-Калининской линии остались без земли

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в: Новости
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Строительство второго участка до «Обводного канала» начнется лишь тогда, когда будут решены проблемы с землёйТоннельПравительство Петербурга до сих пор не предоставило землю под строительство новых станций Красносельско-Калининской ветки от «Путиловской» до «Обводного канала». Сроки ввода объектов («Броневой», «Черниговской», «Боровой» и «Обводного канала-2») могут существенно сдвинуться.

Об этом сообщает NSP со ссылкой на интервью газете «Метростроитель» начальника отдела проектирования организации и механизации строительных работ ОАО «Ленметрогипротранс» Игоря Ильина.

«На экспертизу без правоустанавливающих документов выносить проект бессмысленно. Поэтому сначала будет построен и сдан участок «Казаковская» – «Путиловская» с пересадкой на «Кировский завод» Кировско-Выборгской линии, а строительство второго участка до «Обводного канала» начнется лишь тогда, когда будут решены проблемы с землёй. Надеемся, что государственный заказчик сделает это максимально быстро, но конкретной информацией о сроках мы не располагаем», — цитирует его издание.

При этом на решение вопросов с землей может уйти до 5 лет.

 

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