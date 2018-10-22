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22 Октябрь, 2018


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КИО может оставить «Норманн» без участка в Мурино

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в: Новости
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«Норманн» не передал Петербургу 44 квартиры под нужды обманутых дольщиков

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти встал на сторону КИО в споре с «Норманн-Веста» (дочка «Норманна») и постановил взыскать с девелопера 13,1 млн рублей за аренду участка на Муринской дороге.

Как напоминает NSP, актив появился у девелопера летом прошлого года. Землю купили на торгах Фонда имущества Петербурга. На наделе площадью 1,6 га застройщик по проекту планировки хотел построить жилой дом с паркингом общей площадью 40, 7 тысяч  кв.м (жилая – 21 900 кв.м). При этом 44 квартиры должны были отойти Петербургу под нужды обманутых дольщиков Термолайн Строй», «Р.К.Г.», УНР-86, «Строй-Союз», «Виадук», «Чесма-Инвест», «Невский меридиан» и др. Однако планы в жизнь не воплотились.

С начала года дочка «Норманн» задолжала по договору 12,5 млн рублей и еще 600 млн рублей пени.

«Учитывая социальную значимость ситуации, городом ведутся переговоры с застройщиком. В случае недостижения положительного результата будет рассмотрен вопрос о расторжении инвестпроекта», — отметили в КИО.

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