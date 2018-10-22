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23 Октябрь, 2018


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В Смольном перенесли завершение приемки новых станций Фрунзенского радиуса на 2019 год

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в: Новости
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В проекте бюджета на 2019 год предусмотрят средства на строительство новых станций Фрунзенского радиуса

В проекте бюджета Петербурга на 2019 год может появиться строчка о финансировании строительства новых станций Фрунзенского радиуса («Проспект Славы», «Дунайский проспект» и «Шушары»). Сдать эти объекты, как обещали, должны до конца года. Однако завершение их приемки может перетечь на 2019 год.

Как сообщает ЗакС.ру, об этом глава комитета финансов Смольного Алексей Корабельников сообщил в стенах Мариинского дворца.

«По информации от наших коллег будет очень сложно в течение нескольких дней завершить приемку всех работ. Ждем переноса на следующий год», — в частности, сказал он.

Ранее в Смольном признали, что строительство новых станций Фрунзенского радиуса идет напряженно, ради экономии на них отказались от декора в отделке.

 

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