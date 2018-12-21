жк днепропетровская 37 квартиры 4.4

22 Декабрь, 2018


Актуальное
Главная
Новости

Власти Ленобласти назвали самые проблемные долгострои: там 47 регион выкупит квартиры

Написал (а)
Дата:
в: Новости
Оставить комментарий

Михаил Москвин предложил 5 проблемным застройщикам перестать мучить людей

Михаил Москвин
(Чтобы увеличить, кликните на фото)

По поручению главы 47 региона Александра Дрозденко ЛеноблАИЖК направил письма 5 проблемным застройщикам с предложением выкупать «квадраты» в долгостроях по цене Минстроя в 45 тысяч 685 рублей.

Как сообщает пресс-служба 47 региона, речь идет о ЖК «Ромашки» (О2 Development), ЖК «Яркий», ЖК «Десяткино 2.0», ЖК «Десяткино», вторая очередь (ГК «Норманн»), ЖК «Ленинградская перспектива» (компании «Ленспецстрой», «Леноблстрой»), ЖК «Тридевяткино царство», ЖК «Аннинский парк», ЖК «Чудеса света» (ГК «Унисто Петросталь»),ЖК «Щегловская усадьба», ЖК «Шотландия» ЖК «Итальянский квартал» («Navis development group»)

Деньги за выкупленные 47 регионом «квадраты» пойдут подрядчикам за выполнение работ по завершению. При этом ЛеноблАИЖК должен получить контроль над процессом завершения домов стать техническим заказчиком строительства.

«Эти застройщики сорвали сроки передачи квартир покупателям уже очень давно. И мы давали им достаточно времени, чтобы они нашли возможность завершить свои проекты самостоятельно — получали от них предварительные кредитные договоры с банками, дорожные карты и графики, которые никогда не выполнялись. Совершенно очевидно, что сейчас настало время перестать мучать людей и отдать объекты тем, кто может их завершить», — заявил Москвин.

Ранее стало известно, что в отношении некоторых проблемных компаний Михаил Москвин направил письмо в Управление Федеральной службы государственной регистрации по Ленинградской области и в окружное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу с инициативой заморозить регистрацию сделок с активами проблемных компаний.

Теги:

Другие материалы по теме

О нас

Интернет-портал StroyPuls.ru – проект ИД «Северославянское бюро рекламы», сочетающий информационно-аналитическую и справочную информацию о инвестиционно-строительном рынке и городском хозяйстве Петербурга, Северо-Запада и России в целом. Мы предоставляем оперативную и достоверную информацию о ситуации на рынке строительства и недвижимости и даем компаниям возможность быть в курсе всех событий, быстро находить грамотные способы решения возникающих проблем и делиться опытом.

Подписаться на наши журналы

Подписка на журналы

Сетевое издание STROYPULS зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 28 февраля 2018. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-72361

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Северославянское бюро рекламы".

Главный редактор: Немировский М.А.

Адрес электронной почты Редакции: [email protected]

Телефон Редакции: +7(812)6-02-05-06

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

"Использование материалов сайта в интернете допускается только при наличии гиперссылки на источник"
X