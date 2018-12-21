Власти Ленобласти назвали самые проблемные долгострои: там 47 регион выкупит квартиры

Михаил Москвин предложил 5 проблемным застройщикам перестать мучить людей

По поручению главы 47 региона Александра Дрозденко ЛеноблАИЖК направил письма 5 проблемным застройщикам с предложением выкупать «квадраты» в долгостроях по цене Минстроя в 45 тысяч 685 рублей.

Как сообщает пресс-служба 47 региона, речь идет о ЖК «Ромашки» (О2 Development), ЖК «Яркий», ЖК «Десяткино 2.0», ЖК «Десяткино», вторая очередь (ГК «Норманн»), ЖК «Ленинградская перспектива» (компании «Ленспецстрой», «Леноблстрой»), ЖК «Тридевяткино царство», ЖК «Аннинский парк», ЖК «Чудеса света» (ГК «Унисто Петросталь»),ЖК «Щегловская усадьба», ЖК «Шотландия» ЖК «Итальянский квартал» («Navis development group»)

Деньги за выкупленные 47 регионом «квадраты» пойдут подрядчикам за выполнение работ по завершению. При этом ЛеноблАИЖК должен получить контроль над процессом завершения домов стать техническим заказчиком строительства.

«Эти застройщики сорвали сроки передачи квартир покупателям уже очень давно. И мы давали им достаточно времени, чтобы они нашли возможность завершить свои проекты самостоятельно — получали от них предварительные кредитные договоры с банками, дорожные карты и графики, которые никогда не выполнялись. Совершенно очевидно, что сейчас настало время перестать мучать людей и отдать объекты тем, кто может их завершить», — заявил Москвин.

Ранее стало известно, что в отношении некоторых проблемных компаний Михаил Москвин направил письмо в Управление Федеральной службы государственной регистрации по Ленинградской области и в окружное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу с инициативой заморозить регистрацию сделок с активами проблемных компаний.