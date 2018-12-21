Игорь Албин: вся «деятельность» Аллы Андреевой напоминает самопиар

Вице-губернатор Игорь Албин отказался дальше работать с Аллой Андреевой

Вице-губернатор Петербурга Игорь Албин на своей странице в Facebook прокомментировал обращение активистки ГК «Город» Аллы Андреевой к президенту РФ Владимиру Путину. Напомним, она пожаловалась на качество построенных домов и слишком неспешное расследование обстоятельств убийства мужа. После чего Путин приказал врио губернатора Петербурга Александру Беглову вникнуть в ситуацию. Встреча должна состояться в пятницу, 21 декабря.

В начале Игорь Албин выразил сочувствие госпоже Андреевой в связи с гибелью мужу, но напомнил, что там был и еще один погибший, не уточнив, о ком конкретно идет речь.

«Прежде, чем врать президенту, следовало подойти к зеркалу, посмотреть на себя и вспомнить, что свою квартиру,товарищ Андреева получила в 2017 году и обманутым дольщиком не является. Вспомнить про обращения к Дональду Трампу, президенту США с жалобой на Россию, вспомнить, что и журналист она сомнительный, мы пытались найти хоть одну публикацию этого автора, увы, нам этого не удалось. Вспомнить своё участи в избирательной компании по выборам в представительные органы власти, и неудачу, постигшую Аллу. Мне очень неловко об этом говорись, но вся « деятельность» Аллы Андреевой напоминает самопиар. Ещё раз прошу прощения,если ошибаюсь. Я Вам не верю Алла Андреева, как и те дольщики,ожидания которых Вы обманули», — написал, в частности, вице-губернатор (орфография и пунктуация соблюдаются авторские – прим. редакции).

Воспользовавшись случаем, Игорь Албин заявил, «работать с Аллой Андреевой по проблемным объектам долевого строительства ни я, ни Женя Барановский, не Алексей Золотов не будем». Глава строительного блока выразил готовность понести наказание за свою несговорчивость, вплоть до отставки.