В ЖК Green City сданы в эксплуатацию два дома

Жильцы двух корпусов ЖК Green City получат ключи уже до Нового года

Госстройнадзор выдал «Северному городу» (входит в Группу RBI) разрешение на ввод в эксплуатацию второй очереди жилого комплекса Green City в Невском районе на проспекте Александровской фермы, 8. Это два жилых корпуса на 323 квартиры каждый, а также здание начальной школы во дворе, сообщает пресс-служба застройщика.

Ключи от квартир в домах «Северный город» планирует выдать уже до Нового года.

Вместе с жилыми корпусами сдана в эксплуатацию школа на 300 детей. Она полностью укомплектована мебелью и оборудованием и в ближайшее время будет переведена на баланс города. Во время недавнего визита в Green City врио губернатора Петербурга Александр Беглов заявил, что город надеется открыть школу для учеников уже в начале 2019 г. В составе жилого комплекса также работает детский сад на 110 мест, который был введен в 2017 году в рамках первой очереди.