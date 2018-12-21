Скандальная дорога между ЖК «Новое Мурино» и «Новая Охта» заинтересовала прокуратуру

Сносить скандальную дорогу в Мурино пока не будут

Активисты Нового Мурино проиграли в Дзержинском районном суде чиновникам по вопросу сноса скандальной дороги между ЖК «Новое Мурино» и «Новая Охта». Демонтировать объект, в частности, предлагалось комитету по контролю за имуществом Смольного.

Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на одного из истцов. Вместе с тем, по его словам, с активистами уже беседовал по видеосвязи прокурор города Сергей Литвиненко. Конкретных обещаний правоохранителями дано не было, но, тем не менее, дорога попала в поле зрение сотрудников прокуратуры.

Напомним, скандал с незаконной дорогой тлеет с лета этого года. Жильцы ЖК «Новое Мурино» благодаря трассе получили выезд на Муринскую дорогу. Но он создал пробки и аварийную ситуацию для новоселов ЖК «Новая Охта». К решению проблемы подключились и власти Северной столицы, и 47 региона. В Петербурге дорогу неоднократно дорогу обещали демонтировать. Власти Ленобласти заверяли, что объект не снесут, пока не появится альтернативный вариант решения проблемы.