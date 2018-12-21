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22 Декабрь, 2018


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Медведев прислал в Росимущество бывшего главного следователя по Москве

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в: Новости
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В Росимуществе произошли крупные кадровые перестановки

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о назначении главой Росимущества Вадима Яковенко. Одновременно с этим в отставку по собственному желанию отправлен теперь экс-руководитель ведомства Дмитрий Пристансков.

Вадим Яковенко родился 2 января 1970 года. Закончил юридический факультет Кубанского государственного университета и с 1994 года трудился в органах прокуратуры.

До февраля 2015 года Вадим Яковенко был руководителем Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Москве.

 

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