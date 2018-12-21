ГК NordEst: Игорь Минаков скончался после продолжительной болезни

Смерть одного из крупнейших лендлордов Северной столицы официально подтвердилась

В пресс-службе ГК NordEst официально подтвердили факт смерти после продолжительной болезни одного из крупнейших лендлордов и миллиардеров Северной столицы Игоря Минакова, сообщает ДП.

«После тяжелой и продолжительной болезни 21 декабря 2018 года в Санкт-Петербурге скончался акционер компании Игорь Адольфович Минаков», — рассказали там и выразили соболезнования родным и близким.

Игорь Минаков скончался на 59-году жизни. Его похоронят 23 декабря на Горском кладбище в Курортном районе. В начале нулевых Минакову удалось сконцентрировать в своих руках крупные земельные активы, в том числе, в Приморском районе. Впоследствии и была создана ГК NordEst.