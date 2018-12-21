Алла Андреева покинула в Смольном совещание с участием врио Александра Беглова

Прославившаяся на всю страну на пресс-конференции с Путиным Алла Андреева не захотела работать с Александром Бегловым

На совещании в Смольном с участием врио губернатора Петербурга Александром Бегловым по теме обманутых дольщиков ГК «Город» разразился скандал. Мероприятие демонстративно покинула активист Алла Андреева, прославившаяся на всю страну на пресс-конференции с президентом РФ Владимиром Путиным, передает «Фонтанка».

Там госпожа Андреева пожаловалась на качество построенных домов от ГК «Город» и призвала ускорить расследование обстоятельства убийства мужа.

В Смольном Аллу Андрееву не устроил формат работы с главой Северной столицы. Активистка рассчитывала на личную встречу. Потому даже просто послушать не сочла нужным и намекнула на присутствие в зале лиц, с которому ей неприятно находиться в одном помещении.

Не трудно догадаться, что речь идет о вице-губернаторе Игоре Албине, прокомментировавшем действия Аллы Андреевой на странице в Facebook. Глава строительного блока обвинил теперь уже бывшую дольщицу в самопиаре и отказался с ней сотрудничать.

Воспользовавшись случаем, Игорь Албин заявил, «работать с Аллой Андреевой по проблемным объектам долевого строительства ни я, ни Женя Барановский, не Алексей Золотов не будем». Глава строительного блока выразил готовность понести наказание за свою несговорчивость, вплоть до отставки.

Впрочем, он на встрече не присутствовал. Однако на совещании был замечен Евгений Барановский.