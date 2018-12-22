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22 Декабрь, 2018


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Жители Кудрово вышли на пикет против застройки

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в: Новости
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Активисты также выступают за увеличение количества парков и скверов

Фото: vk.com/kudrovo

В парке Оккервиль собрались на пикет более 100 жителей Кудрово. Акция была согласована с администрацией Заневского городского поселения с пятой попытки, сообщает «78».

Местные жители выступают против массовой застройки. Они обратили внимание властей на катастрофическую нехватку самой необходимой инфраструктуры.

Напомним, что в Кудрово по официальным данным сейчас проживают около 70 тысяч человек, но в районе нет полицейского участка, больницы, роддома, представительства администрации, дома культуры и так далее.

Активисты также требуют увеличить количество парков и скверов. Выступают они и за увеличение количества дорог, связывающих город с Петербургом.

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