В Петербурге открыли гигантский каток у моря

Площадь объекта составляет порядка 1000 квадратных метров

В Петербурге в пространстве «Севкабель Порт» 22 декабря начинает свою работу гигантский каток. Он будет располагаться у самого залива, а его площадь составит порядка 1000 квадратных метров.

В пресс-службе «Севкабель Порта» отметили, что жители и гости Северной столицы могут посещать каток с 11 утра до 23 вечера. Само пространство теперь будет работать по-другому, открывая свои двери с 10:30.

Коньки можно приносить с собой и брать на прокат, добавил в пресс-службе.