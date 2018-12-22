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22 Декабрь, 2018


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В Петербурге открыли гигантский каток у моря

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в: Новости
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Площадь объекта составляет порядка 1000 квадратных метров

Фото: Севкабель Порт

В Петербурге в пространстве «Севкабель Порт» 22 декабря начинает свою работу гигантский каток. Он будет располагаться у самого залива, а его площадь составит порядка 1000 квадратных метров.

В пресс-службе «Севкабель Порта» отметили, что жители и гости Северной столицы могут посещать каток с 11 утра до 23 вечера. Само пространство теперь будет работать по-другому, открывая свои двери с 10:30.

Коньки можно приносить с собой и брать на прокат, добавил в пресс-службе.

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