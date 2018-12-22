Распоряжение о передачи Исаакия церкви скоро утратит силу

Документ не имеет юридической силы

30 декабря 2018 года утратил силу распоряжение комитета имущественных отношений Петербурга об утверждении мероприятий по подготовке к передаче Исаакиевского собора, пишет «Росбалт» со ссылкой на депутата Бориса Вишневского.

Уточняется, что распоряжение не имеет юридической силы. Представители церкви пока не подавали заявку на передачу храма.

В начале минувшего года экс-губернатор Георгий Полтавченко сказал, что вопрос о передаче собора РПЦ решен. Это вызвало резкую критику со стороны градозащитников. Никаких подвижек в этом деле пока не произошло.