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22 Декабрь, 2018


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Распоряжение о передачи Исаакия церкви скоро утратит силу

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в: Новости
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Документ не имеет юридической силы

Фото: википедия

30 декабря 2018 года утратил силу распоряжение комитета имущественных отношений Петербурга об утверждении мероприятий по подготовке к передаче Исаакиевского собора, пишет «Росбалт» со ссылкой на депутата Бориса Вишневского.

Уточняется, что распоряжение не имеет юридической силы. Представители церкви пока не подавали заявку на передачу храма.

В начале минувшего года экс-губернатор Георгий Полтавченко сказал, что вопрос о передаче собора РПЦ решен. Это вызвало резкую критику со стороны градозащитников. Никаких подвижек в этом деле пока не произошло.

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