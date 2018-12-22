Очевидцы: жидкость странного цвета льется в Карповку

По словам горожан, субстанция была фиолетового цвета

Петербуржцы в социальных сетях обсуждают некую субстанцию странного цвета, которая лилась в реку Карповку на Петроградской стороне города.

«Вот тебе и год экологии», — отметил автор поста.

По словам горожан, жидкость была фиолетового цвета. По мнению пользователей социальных сетей, подобный выброс может нанести ущерб здоровью уток, плавающих рядом с местом разлива.

«3 года назад жила в этом районе. каждый вечер гуляя с собакой наблюдала как из больницы в Карповку раскатывал шланг и сливали что-то похожее на карбит. вода пенилась и стояла вонь», — прокомментировал пост один из юзеров.