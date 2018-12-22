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22 Декабрь, 2018


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Очевидцы: жидкость странного цвета льется в Карповку

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в: Новости
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По словам горожан, субстанция была фиолетового цвета

Фото: vk.com/spb_today

Петербуржцы в социальных сетях обсуждают некую субстанцию странного цвета, которая лилась в реку Карповку на Петроградской стороне города.

«Вот тебе и год экологии», — отметил автор поста.

По словам горожан, жидкость была фиолетового цвета. По мнению пользователей социальных сетей, подобный выброс может нанести ущерб здоровью уток, плавающих рядом с местом разлива.

«3 года назад жила в этом районе. каждый вечер гуляя с собакой наблюдала как из больницы в Карповку раскатывал шланг и сливали что-то похожее на карбит. вода пенилась и стояла вонь», — прокомментировал пост один из юзеров.

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