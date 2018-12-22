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22 Декабрь, 2018


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В Московском районе на строителей упала бетонная плита

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в: Новости
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Один из работников стройки погиб на месте происшествия

Скорая помощь
Фото: pixabay.com

В Московском районе Петербурга произошла трагедия. Там на работников упала бетонная плита, сообщают «Невские новости».

Трагедия произошла вечером 21 декабря. Плита сорвалась с высоты восьмого этажа. 23-летний гражданин Таджикистана погиб на месте от полученных травм. 26-летний коллега погибшего получил тяжелые травмы и был госпитализирован.

Пострадавший сейчас находится в Городской больнице №26. У него диагностировали перелом правого бедра и размозжение стопы. Мужчину прооперировали. По факту случившегося проводится полицейская проверка.

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