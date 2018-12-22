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22 Декабрь, 2018


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Власти обсуждают появление метро в Красном Селе

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в: Новости
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По мнению Александра Беглова, подземка в городе строится медленно

Тоннель

Власти Санкт-Петербурга обсуждают возможность проведения метро в Красное Село. Об этом журналистам рассказал глава городу Александр Беглов.

«Мы сейчас проводим ревизию плана строительства метро. И я вам, может быть преждевременно, но могу сказать, что есть мысли, чтобы здесь метро было», — цитирует врио губернатора «Фонтанка».

По мнению Беглова, метро в Петербурге строится медленно. «Я не понимаю, почему это происходит», — сказал глава города.

В принятой схеме развития метрополитена нет планов по строительству метро в Красном Селе. Ближайшая станция к городу – Сосновая Поляна. Улучшать транспортное сообщение в районе также планировалось за счет строительства скоростного трамвая от Красного Села к Сосновой Поляне.

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