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22 Декабрь, 2018


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На ЛАЭС остановлен первый в мире энергоблок

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в: Новости
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Он работал с 1973 года, а теперь остановился навсегда

Фото: википедия

На Ленинградской атомной станции навсегда остановлен первый в мире энергоблок с реактором РБМК-1000, пишет «78».

Энергоблок №1 был остановлен 21 декабря в 23:30, после 45 лет безопасной эксплуатации. Реактор был штатно заглушен в соответствии со всеми требованиями и нормами по безопасности. Теперь из него будут удалять топливо. Процедура не быстрая, она завершится в 2023 году.

Энергоблок работал с 21 декабря 1973 году. За это время он выработал 264,9 миллиарда киловатт-часов электроэнергии. К моменту его остановки был сдан в эксплуатацию новый энергоблок ЛАЭС-2.

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