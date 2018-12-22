На ЛАЭС остановлен первый в мире энергоблок

Он работал с 1973 года, а теперь остановился навсегда

На Ленинградской атомной станции навсегда остановлен первый в мире энергоблок с реактором РБМК-1000, пишет «78».

Энергоблок №1 был остановлен 21 декабря в 23:30, после 45 лет безопасной эксплуатации. Реактор был штатно заглушен в соответствии со всеми требованиями и нормами по безопасности. Теперь из него будут удалять топливо. Процедура не быстрая, она завершится в 2023 году.

Энергоблок работал с 21 декабря 1973 году. За это время он выработал 264,9 миллиарда киловатт-часов электроэнергии. К моменту его остановки был сдан в эксплуатацию новый энергоблок ЛАЭС-2.