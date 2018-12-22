Водителей Ленобласти предупредили о морозах и гололеде

Автомобилистов и пешеходов призывают быть осторожнее

В воскресенье, 23 декабря, в Ленинградской области ожидаются снегопады, а также морозы и гололед. Об этом местным жителям рассказали представители МЧС региона.

Из-за подобных погодных условий на дорогах повышается вероятность аварий. Снег будет идти и днем, и ночью, а столбик термометра опустится до -9 градусов.

Водителям советуют использовать зимние шины и внимательнее двигаться по скользким трассам. Осторожнее надо быть и пешеходам, особенно при переходе дороги.