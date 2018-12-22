На КАД вновь закрываются два съезда

Ночью водители не смогут проехать на ЗСД и Дачный проспект

В Петербурге вторую ночь подряд закрывают два съезда на развязке Кольцевой автомагистрали с ЗСД и Дачным проспектом. Об этом рассказали в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Ограничения связаны с работами по замене дорожных знаков. На месте проведения ремонта поставят временные дорожные указатели, водоналивные барьеры и сигнальные фонари.

Закрытие ожидает съезды с Дачного проспекта на Предпортовую улицу и с внешнего кольца КАД. Их перекроют на семь часов: с 23:00 22 декабря до 6:00 23 декабря. Аналогичная ситуация на трассе была и минувшей ночью.