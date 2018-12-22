жк днепропетровская 37 квартиры 4.4

22 Декабрь, 2018


Актуальное
Главная
Новости

На КАД вновь закрываются два съезда

Написал (а)
Дата:
в: Новости
Оставить комментарий

Ночью водители не смогут проехать на ЗСД и Дачный проспект

Фото: википедия

В Петербурге вторую ночь подряд закрывают два съезда на развязке Кольцевой автомагистрали с ЗСД и Дачным проспектом. Об этом рассказали в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Ограничения связаны с работами по замене дорожных знаков. На месте проведения ремонта поставят временные дорожные указатели, водоналивные барьеры и сигнальные фонари.

Закрытие ожидает съезды с Дачного проспекта на Предпортовую улицу и с внешнего кольца КАД. Их перекроют на семь часов: с 23:00 22 декабря до 6:00 23 декабря. Аналогичная ситуация на трассе была и минувшей ночью.

Теги:

Другие материалы по теме

О нас

Интернет-портал StroyPuls.ru – проект ИД «Северославянское бюро рекламы», сочетающий информационно-аналитическую и справочную информацию о инвестиционно-строительном рынке и городском хозяйстве Петербурга, Северо-Запада и России в целом. Мы предоставляем оперативную и достоверную информацию о ситуации на рынке строительства и недвижимости и даем компаниям возможность быть в курсе всех событий, быстро находить грамотные способы решения возникающих проблем и делиться опытом.

Подписаться на наши журналы

Подписка на журналы

Сетевое издание STROYPULS зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 28 февраля 2018. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-72361

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Северославянское бюро рекламы".

Главный редактор: Немировский М.А.

Адрес электронной почты Редакции: [email protected]

Телефон Редакции: +7(812)6-02-05-06

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

"Использование материалов сайта в интернете допускается только при наличии гиперссылки на источник"
X