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24 Декабрь, 2018


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Засыпанный пруд в Петродворцовом районе обернулся уголовным делом

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в: Новости
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Прокуратура Петербурга пытается установить тех, кто засыпал пруд в Петродворцовом районе

Сотрудники природоохранной прокуратуры Петербурга начали проверку по факту исчезновения безымянного пруда в Петродворцовом районе около Санкт-Петербургского шоссе. Следователям предстоит установить, кто конкретно засыпал водный объект, который еще в сентябре был хорошо виден на фотографиях местных жителей. Предположительно, пруд исчез при проведении работ по устройству временной подъездной дороги.

Пока что возбуждено уголовное дело по ст. 246 УК РФ (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ).

Каков будет размер ущерба, подсчитают, когда найдут виновных.

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