Суд вновь признал незаконным строительство жилья на Ропшинской,10

Здание на Ропщинской, 10 в Куйбышевском районном суде сочли историческим

В рамках повторного рассмотрения дела Куйбышевский районный суд согласился признать здание на Ропшинской, 10 историческим ( с дореволюционной датой постройки 1855 год) и отозвал разрешение на строительство.

Напомним, что здесь компания «Шелест-сквер» Дениса Мотуза хотела возвести 8-этажное здание с паркингом. Разрешение на строительство действовало ранее до 2024 года.

Как заявляют градозащитники, в конце 2016 года дата постройки дома была изменена Кадастровой палатой Петербурга в порядке «исправления кадастровой ошибк» по обращению кадастрового инженера Натальи Хохловой в интересах собственника здания ООО «Шелест-сквер».

Дело об оспаривании кадастрового учёта уже рассматривалось в Куйбышевском суде, однако после апелляционных жалоб было возвращено Городским судом Петербурга на новое рассмотрение в ином составе суда: в первый раз к делу не был привлечён кадастровый инженер, который несёт ответственность за достоверность представленных в Кадастровую палату данных. При новом рассмотрении суд объединил это дело с делами о незаконности заключения КГИОП (о соответствии проекта строительства режиму зоны охраны ЗРЗ-1) и разрешения на строительство, выданного Стройнадзором. В итоге суд установил, что кадастровая ошибка на момент исправления даты постройки отсутствовала и постановил признать незаконным изменение даты в государственном кадастре.