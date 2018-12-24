«Лахта Центра» оценили на «платину» по эклогии

Небоскреб «Газпрома сертифицирован на LEED® Platinum

МФК «Лахта Центр» удостоен международного сертификата LEED® Platinum. Башня «Гахпрома» заслужила 82 балла, что соответствует наивысшему «платиновому» уровню, сообщили в пресс-службе комплекса.

Там отметили, что по некоторым показателям, в частности, «водоэффективность» и «региональные приоритеты» башня Лахта Центра получила 10 баллов из 10 возможных.

По словам главного инженера АО «МФК Лахта Центр» Сергея Никифорова, получение документа– это еще одно подтверждение того, что проект удалось воплотить в полном соответствии с первоначальной идеей — как флагман высокотехнологичности, экологичности, комфортности.

«Для нас чрезвычайно важно, что максимально возможные показатели были достигнуты именно по критериям качества внутренней среды, в частности, за счет максимального использования естественного освещения — более 75% рабочих мест достаточным уровнем дневного света», — пояснил он.