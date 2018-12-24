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24 Декабрь, 2018


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Стал известен размер тарифов на протяженные маршруты по ЗСД с 1 января 2019 года

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в: Новости
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МСС принял решение перевести специальные тарифы на протяженные маршруты в базовые

ЗСД
Фото: whsd.ru

ООО «Магистраль северной столицы» приняло решение продлить размер специальных тарифов на проезд по протяженным маршрутам на ЗСД и после 1 января 2019 года. Более того, что платежи перейдут в статус «базовых».

Напомним, что изначально такие тарифы появились летом этого года. Затем их действие продлили до 31 декабря 2018 года.

Как напоминают в пресс-службе МСС, в настоящее время тариф действует для всех классов транспортных средств, проезжающих по маршрутам: КАД (Юг) – Е-18 «Скандинавия» и в обратном направлении; КАД (Юг) – КАД (Север) и в обратном направлении.

«Например, стоимость проезда по маршруту КАД (Юг) – КАД (Север) для легкового автомобиля, относящегося к 1 классу, в дневное время составит всего 173 руб. вместо 237,2 руб. (в соответствии с ранее действовавшим Базовым тарифом «Транспондер»). По маршруту КАД (Юг) – «Скандинавия» – 216,2 руб. вместо 297,3 руб», — объяснили в пресс-службе.

Так подчеркнули, что решение о продлении действий тарифов было принято на основании популярности платежей у водителей, которые стали намного чаще пользоваться ЗСД.

Именно о таком сценарии развития событий Stroypuls ранее рассказывали в пресс-службе МСС.

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