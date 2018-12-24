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24 Декабрь, 2018


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Аэропорт Пулково назвали в честь Достоевского

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в: Новости
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Петра мы потеряли, а Александр Невский проиграл

Фото: википедия

Имя писателя Федора Михайловича Достоевского победило в конкурсе «Великие имена России» на петербургском участке, имя драматурга «дополнит» название петербургского аэропорта, сообщили в пресс-службе общественностью управляющей компании аэропорта Пулково «Воздушные Ворота Северной Столицы».

Как отметили в компании, персонажи и образы произведений Достоевского станут тематическими элементами выставок и инсталляций в аэропортуга. Лекции и выступления, а также совместные мероприятия аэропорта с городскими организациями будут знакомить авиапассажиров с творчеством писателя.

«Дополнение названия Пулково именем Федора Михайловича Достоевского не отразится на юридическом наименовании, кодах и аэронавигационной информации воздушной гавани Санкт-Петербурга», — дополнили в ВВСС.

Напомним, имя императора Петра Первого перехватил у Петербурга другой город, а лидировавший до сих пор Александр Невский уступил Федору Михайловичу. Впрочем, достаточно весомую часть населения в принципе раздражает шумиха с альтернативными названиями аэропортов, они, в том числе через депутатов ЗакСа, просят оставить Пулково его обычное название.

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